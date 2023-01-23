『サライ ショルダーバッグ ピッグスエードショルダー レディース カーキ (54)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 11分に出品され03月18日 20時 11分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サライ ショルダーバッグ ピッグスエードショルダー レディース カーキ (54)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 31.80 cm

奥行 : 39.20 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ サライ

ショルダーバッグ

ピッグスエードショルダー

レディース

カーキ

(54)