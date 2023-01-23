ヴォルコム メンズ 撥水 ボードショーツ (ノア・ディーン モデル) A0812203 / SURF VITALS NOA DEANE LI【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ヴォルコム メンズ 撥水 ボードショーツ (ノア・ディーン モデル) A0812203 / SURF VITALS NOA DEANE LI



【商品説明】

・SIZE:28 ウエスト:76cm 股上:30.5cm わたり幅:34cm 股下:24cm 裾幅:26cm

・SIZE:30 ウエスト:80cm 股上:31.5cm わたり幅:35cm 股下:24.5cm 裾幅:27cm

・SIZE:32 ウエスト:87cm 股上:33cm わたり幅:37cm 股下:24.5cm 裾幅:28.5cm

・SIZE:34 ウエスト:92cm 股上:34.5cm わたり幅:38cm 股下:25cm 裾幅:29.5cm

・メイン素材: ナイロン89%，ポリウレタン11%

・素材構成: 89% ナイロン， 11% ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 24.30 cm

奥行 : 28.40 cm

重量 : 210.0 g

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。