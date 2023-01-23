Edelin TWSヘッドフォン - Bluetoothイヤホン マイクステレオ付き - 防水 IPx7 真のワイヤレスヘッドセット ス 並行輸入【新年の贈り物】

商品情報

・ブラック Edelin TWsp

・ステレオサウンド + 優れた低音 - ワークアウト中にお好みの音楽の信じられないほどの低音でクリアなオーディオを楽しむことができます。ノイズアイソレーションテクノロジーが気が散るのを防ぎ、ノイズや音の干渉を防ぎます。

・スポーツに最適 + IPx7防水規格 ? EdelinTWspコードレスヘッドセットは、ランニング、ジョギング、ヨガ、ジム、フィットネス、トレーニング、クロスフィット、乗馬、ランニングに最適です。 緩めにくく、耳に留まり、動きの妨げになりません。 アクティブな生活のための防汗衛衛星。

・100%リスクフリーの購入。 - 当社は最高品質のポータブルイヤホンに自信を持っています。 お客様の期待に合わなかった品質は理由なしで返品されます。 Edelin TWspは男性、女性、旦那様、奥様、女の子、友人への最高の贈り物です。

・Bluetooth 5.0 ? 最新のBluetoothテクノロジーにより、当社のインイヤーヘッドホンをiPad、Mac、Samsung、Lgなどの2つの異なるガジェットに同時に接続できます。接続の質は最大