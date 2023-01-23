『AXE(アックス) スポーツサングラス BK AX407DPX【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 22時 54分に出品され03月28日 22時 54分に終了予定です。即決価格は8,146円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品概要】

レンズ:ポリカーボネイトレンズ(PC)曇り止め加工

機能:UV400プロテクション、硬質ナイロンフレーム、ノンスリップテンプル、フレキシブルノーズパッド、フェイスパッド(着脱可能)

付属品:スペアレンズ(オレンジPC曇り止め加工)、ストラップ、セミハードケース

重量:37g



【商品説明】

フェイスパッドやスペアレンズ、ストラップの組み合わせによって、ランニングやサイクリング、スキーなどさまざまなシチュエーションで活躍する、シーンレスなサングラスです。着脱可能なフェイスパッドもポイントです。



【商品詳細】

ブランド：AXE(アックス)

商品名：AXE(アックス) スポーツサングラス BK AX407DPX

製造元：AXE(アックス)

商品番号：4930097510174

発売日：2014年01月10日

色：ブラック



【当店からの連絡】