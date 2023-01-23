『アデリア 津軽びいどろ 金魚鉢 ブルー 最大20×高23cm 日本製 F-62391【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 13時 34分に出品され04月30日 13時 34分に終了予定です。即決価格は8,146円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本体サイズ:直径(最大径)約200×H230mm

本体重量:約2.2kg

素材・材質:ソーダガラス

生産国:日本

職人が一つ一つ手作りするため、サイズ・色柄等に多少のバラつきがあります。