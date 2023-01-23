『モズ リュック EVERY-ZZCI レディース ブルー【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 07時 20分に出品され04月09日 07時 20分に終了予定です。即決価格は8,146円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

モズ リュック EVERY-ZZCI レディース ブルー



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップなし

・タテ32cmxヨコ31cmxマチ15cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・持ち手の全長:22.5cm

・撥水剤

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン

・重量:470g



【サイズ】

高さ : 13.60 cm

横幅 : 34.80 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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