ゴールデンミーン(Golden Mean) 玉の柄 GM GMスライドスピア- 小継玉ノ柄 350 #レッド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ゴールデンミーン(Golden Mean) 玉の柄 GM GMスライドスピア- 小継玉ノ柄 350 #レッド



【商品説明】

・Dimensions: Over 62.0?cm

・Material Used: 80% Carbon Fiber

・Original Diameter: 26.3?mm

・Relay Quantity: Pack of 7

・Standard length:/3.50?m

・Standard weight: 343g

・Tip diameter: 13.3?mm



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 65.00 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。