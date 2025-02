レゴジャパン 76155 アリシェムの影【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

セルシ、イカリス、キンゴ、アジャックが邪悪なディヴィアンツとの戦いに挑むぞ!セルシのスーパーパワーは物質変換だ。イカリスは超人的な身体能力を持つ。キンゴはエネルギーを発射できる。アジャックはセレスティアルズと交信することができるんだ。セレスティアルズを率いるアリシェムも、両手にスタッドシューターを持って戦いに参加するかも!?アジャックとキンゴのミニフィグが入った唯一のプレイセットは、コレクターのマストアイテム!商品スペック【JANコード】5702016619409【メーカー品番】76155【原産国名】中国【対象年齢】7才【パッケージサイズ:幅】382mm【パッケージサイズ:高さ】262mm【パッケージサイズ:奥行き】57mm【パッケージ重量】622g【パッケージ形状】箱【電池情報】LR41x2別売り【版権表記】leg0 the leg0 logo and the Minifigureare trademarks of the leg0 Group. (C)2021 The leg0 Group. (C) 2021Marvel【特記事項】メーカーの仕様変更などに伴い、商品画像と実際の商品が異なる場合がございます。商品注文後のキャンセル、返品はお断…