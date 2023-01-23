『入園入学セット リバーシブル ヒッコリーストライプ・紺 N8193300【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 15時 25分に出品され04月15日 15時 25分に終了予定です。即決価格は8,146円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
入園入学セット リバーシブル ヒッコリーストライプ・紺 N8193300
【商品説明】
・お客様のモニター設定やPCの機種、室内環境等により、色味に違いが発生してしまう場合もございます。※商品の仕様上、サイズに若干の誤差が生じる恐れがあります。予めご了承ください。
・レッスンバッグ:縦30cm×横40cm×持ち手高さ16cm×ループ高さ5cm／シューズケース:縦30cm×横23cm×持ち手高さ16cm
・商品は写真と異なる場合や同等品へ仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。
・巾着・大:縦38.5cm × 横31cm、巾着・中:縦20cm × 横19.5cm × マチ12cm、巾着・小:縦17cm × 横12cm × マチ6cm
・生地品質:綿100%
【サイズ】
高さ : 1.80 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 21.20 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8146円
308 入札履歴
終了
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