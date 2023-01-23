『Focus on Fashion Details 2 (Paperback)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 16時 42分に出品され04月13日 16時 42分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】208ページ 213*295mm 言語： French 国： フランス 864g ISBN : 9782909617176