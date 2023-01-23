『ki-gu-mi 五重塔 - 小学生 から 大人 まで 楽しめる 木製 3D 立体パズル DIY 工作キット - 男の子 女の子 の 知育玩【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 37分に出品され03月30日 23時 37分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ki-gu-mi 五重塔 - 小学生 から 大人 まで 楽しめる 木製 3D 立体パズル DIY 工作キット - 男の子 女の子 の 知育玩



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 15.10 cm

奥行 : 24.10 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。