『Ugears ユーギアーズ マーブルランチェーンホイスト 70156 Marble Run Chain Hoist 木のおもちゃ 3D立体【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 15分に出品され03月15日 22時 15分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Ugears ユーギアーズ マーブルランチェーンホイスト 70156 Marble Run Chain Hoist 木のおもちゃ 3D立体



【商品説明】

・パッケージサイズ：37.8*17*3.4 cm

・パーツ数：４００

・ブランド:UGEARS

・モデルサイズ：27.5*30.5*27 cm

・予想組み立て時間：7時間



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 17.20 cm

奥行 : 38.40 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。