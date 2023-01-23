『マスプロ 4K・8K放送(3224MHz)対応 UHF・BS・CSテレビ・レコーダーブースター UBCTRW30-P【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 14時 05分に出品され03月09日 14時 05分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マスプロ 4K・8K放送(3224MHz)対応 UHF・BS・CSテレビ・レコーダーブースター UBCTRW30-P
【商品説明】
・30dB型
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・地上デジタル・BS・110CS・スカパープレミアム対応
・電源/消費電力: AC100V 50・60Hz / 1.7W / 3.5VA
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 16.20 cm
奥行 : 24.90 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8145円
201 入札履歴
終了
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