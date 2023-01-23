『ナチュラルハーベスト フラックス 1.47kg 2袋犬想いオリジナル今治ハンドタオルセットタオルカラー モカ正規品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 05時 54分に出品され04月07日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ナチュラルハーベスト フラックス 1.47kg 2袋犬想いオリジナル今治ハンドタオルセットタオルカラー モカ正規品
【商品説明】
・こちらの商品は犬想いオリジナル今治ハンドタオルセット、カラーモカになっています。
・クエン酸（デンマーク）、パパイヤ乾燥末（フィリピン）、キレート銅（米国、メキシコ）、ビタミンA（ドイツ、スイス、フランス）、キレートマンガン（米国、メキシコ、インド）、硝酸チアミン（ドイツ）、パントテン酸カルシウム（スコットランド、ドイツ）、プロポリス（ブラジル）、リボフラビン（ドイツ）、塩酸ピリドキシン（イギリス）、ビオチン（米国）、ビタミンB12（米国）、ビタミンD3（ドイツ、スイス、フランス）、ヨウ素(EDDI)（米国、カナダ）、葉酸（フランス）、セレン酸ナトリウム（米国）、ヨウ化カルシウム（米国、インド）、酸化防止剤（ローズマリー
【サイズ】
高さ : 12.30 cm
横幅 : 27.20 cm
奥行 : 38.10 cm
重量 : 3.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8145円
600 入札履歴
終了
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