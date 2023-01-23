『キャプテンスタッグ スクリーンパネル300×200UV M-3174【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 53分に出品され03月19日 10時 53分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ スクリーンパネル300×200UV M-3174
【商品説明】
・※本製品は4面メッシュのスクリーンパネルのみでタープ本体は別売です。（画像はイメージ画像です）予めご了承くだいさい。
・パッキングサイズ:(約)54×15×15cm
・付属品:ペグ8本、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚
・材質:ウォール/ポリエステル150D(PU1000mm防水)、メッシュ/ポリエステル1mmメッシュ
・組立サイズ:(約)300×200×H187cm
・重量:(約)1.8kg
【サイズ】
高さ : 15.40 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 55.20 cm
重量 : 2.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
lixinixil ワンタッチテント 非常用 1人テント 防災テント タテヨコ設置可能 アウトドア 着替え 更衣室 災害 避難所 個室 簡易
¥ 8144
ファイントラック フットプリント(カミナドーム1) FAG0113 グレー
¥ 8143
アクセサリー ヒルバーグ アクセサリ ガイライン3mm (25m)
¥ 8142
キャプテンスタッグ リベロ ツーリングテント UV (2人用) M-3119
¥ 8142
ハピソン(Hapyson) YF-201F 充電式オレンジフィルターチェストライト YF-201F
¥ 8141
富士見産業 Field to Summit ドームテント200 OFRDT200 ドーム テント 自立式 2-3人用 軽量 コンパクト キャ
¥ 8141
ogawa(オガワ) テント用 PVCマルチシート 300cm×210cm (アポロン用) 1427
¥ 8140
FUNDANGO パップテント ソロテント 軍幕 ポリエステル 簡易 軽量 コンパクト メッシュドア付き 通気性 ゆ ったり前室 防水防風
¥ 8140
FUNDANGO シェルターテント 軍幕 ポリエステル 1人用 簡易 コンパクト ポールなし ソロキャンプ 登山 メッシュドア付き 防虫通気
¥ 8140
アウトドア 6人用 ドームテント ファミリーテント 就寝スペース2ルーム＋リビング 付 3ルームテント キャンプ レジャー BBQ 防水 【TN-16】
¥ 8139
BTM テント 2人用 ポップアップテント ワンタッチ おしゃれ 折りたたみ 簡易テント 簡易 簡単
¥ 8138
櫻井釣漁具 BOUZ ドラグチェッカー 15kg DC2015
¥ 8138
リトルプレゼンツ(LITTLE PRESENTS) ラインバスケット AC-63
¥ 8138
ダブルウォール ワンタッチテント 3人用 インナーテント付きグランドシートなし
¥ 8138
DD Hammocks DD タープ 3×3 (ジェットブラック) 並行輸入品
¥ 8138
NEMO(ニーモ) クナイ2P用 フットプリント NM-AC-FP-KNI2
¥ 8138
FUNDANGO パップテント ソロテント 軍幕 ポリエステル 簡易 軽量 コンパクト メッシュドア付き 通気性 ゆ ったり前室 防水防風
¥ 8138
Clostnature 一人用 テント キャンプ ソロテント インナーテント コンパクト - ツーリング 登山 キャンプ用品 防水 軽量 収
¥ 8138
落札価格8145円
723 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！