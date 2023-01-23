『プール 大型 家庭用 噴水プール 滑り台付き 子供用 2.5M大型 着地クッション付き 輪投げ すべり台付き噴水マット 耐摩擦 耐高温 安全【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月16日 05時 55分に出品され05月16日 05時 55分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プール 大型 家庭用 噴水プール 滑り台付き 子供用 2.5M大型 着地クッション付き 輪投げ すべり台付き噴水マット 耐摩擦 耐高温 安全
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.60 cm
横幅 : 33.20 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 4.43 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8145円
872 入札履歴
終了
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