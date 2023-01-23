『ヴァイスシュヴァルツ:ホロライブプロダクション ゲーマー トライアルデッキ+【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 21時 19分に出品され04月25日 21時 19分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴァイスシュヴァルツ:ホロライブプロダクション ゲーマー トライアルデッキ+
【商品説明】
・1デッキあたり50枚のカード
・SRカード1枚。
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 9.70 cm
奥行 : 16.21 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8145円
453 入札履歴
終了
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