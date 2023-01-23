『ヴァイスシュヴァルツ:ホロライブプロダクション ゲーマー トライアルデッキ+【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 21時 19分に出品され04月25日 21時 19分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴァイスシュヴァルツ:ホロライブプロダクション ゲーマー トライアルデッキ+



【商品説明】

・1デッキあたり50枚のカード

・SRカード1枚。



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 9.70 cm

奥行 : 16.21 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

トレーディングカード タグ ヴァイスシュヴァルツ:ホロライブプロダクション

ゲーマー

トライアルデッキ+