『ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック コンパクト 8 Jr グリーンカリー×アークティック D3612021-2336 2021年モ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 00時 52分に出品され03月24日 00時 52分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック コンパクト 8 Jr グリーンカリー×アークティック D3612021-2336 2021年モ



【商品説明】

・タテ40cmxヨコ22cmxマチ10cm

・ポケットの数:8(外側3/内側5)

・メイン素材: 210D ナイロン， 130D ナイロン HIGH TENACITY

・レインカバー付き

・留め具の種類: ファスナー

・重量:610g



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 28.70 cm

奥行 : 43.79 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。