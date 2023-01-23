『ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック コンパクト 8 Jr グリーンカリー×アークティック D3612021-2336 2021年モ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 00時 52分に出品され03月24日 00時 52分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック コンパクト 8 Jr グリーンカリー×アークティック D3612021-2336 2021年モ
【商品説明】
・タテ40cmxヨコ22cmxマチ10cm
・ポケットの数:8(外側3/内側5)
・メイン素材: 210D ナイロン， 130D ナイロン HIGH TENACITY
・レインカバー付き
・留め具の種類: ファスナー
・重量:610g
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 28.70 cm
奥行 : 43.79 cm
重量 : 630.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8145円
744 入札履歴
終了
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