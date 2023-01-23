『三竹産業 大人の伸縮ベルト (ブラック)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 22時 53分に出品され03月04日 22時 53分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
三竹産業 大人の伸縮ベルト (ブラック)
【商品説明】
・カラー ： 2色（ブラック、ベージュ）
・サイズ(約)： 全長:80～120cm（バックル含む） 幅3.5cm（剣先3.15cm）×厚さ0.4cm
・仕 様 ： 適応ウエストサイズ：最大110cmまで ※アジャスターでサイズ調整可能
・生産国 ： 日本
・素 材 ： バックル：真鍮、帯：ゴム帯（ポリエステル65%、生ゴム35%）、革部：牛革（栃木レザー）
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8145円
493 入札履歴
終了
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