『ニッタク(Nittaku) 卓球 ラバー用品 のりシートプラス 50枚入り NL-9629【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 18時 58分に出品され03月07日 18時 58分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ニッタク(Nittaku) 卓球 ラバー用品 のりシートプラス 50枚入り NL-9629



【商品説明】

・50枚入=1セット

・サイズ:タテ175Xヨコ175(mm)

・日本卓球協会公認接着シート 公認番号110706NTGL02

・生産国:日本



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 19.10 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。