『UNIDRAGON 木製パズルジグソー、大人と子供への最高のギフト、ユニークな形のジグソーパズルピース、神秘的なライオン、42 x 54 c【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 43分に出品され03月15日 06時 43分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
UNIDRAGON 木製パズルジグソー、大人と子供への最高のギフト、ユニークな形のジグソーパズルピース、神秘的なライオン、42 x 54 c
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 21.30 cm
奥行 : 29.40 cm
重量 : 1.01 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8145円
921 入札履歴
終了
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