『Kenko 単眼鏡 リアルスコープ 8×20 8倍 20mm口径 最短合焦距離30cm 日本製 KM-820 904008【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 17分に出品され03月30日 17時 17分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kenko 単眼鏡 リアルスコープ 8×20 8倍 20mm口径 最短合焦距離30cm 日本製 KM-820 904008
【商品説明】
・【日本製】一本一本丁寧に作られた、安心のMade In JAPAN
・【明るいフルマルチコート】すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティング(高透過多層膜)を施し、明るくクリアな視界が観測できます。
・【美術鑑賞に最適】最短合焦距離30cmのギャラリースコープです。ガラスケースに入った美術品にもピントを合わせれば近づいて見ているかのように鑑賞できます。
・【超軽量】倍率8倍のギャラリースコープでは最軽量クラスの73g。重量負担が極めて少なく、美術鑑賞も楽々。
・【高倍率8倍】ギャラリースコープの中では高めの8倍で設計。よい細かい美術品のタッチや模様を見ることができます。
・モデル番号を入力してください
【サイズ】
高さ : 4.32 cm
横幅 : 12.70 cm
奥行 : 35.81 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8145円
973 入札履歴
終了
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