『AIYIMA A05 TPA3221 パワーアンプ 100W+100W Bluetooth QCC3034 APTX 2.0CH ミニ Hi【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 38分に出品され03月13日 22時 38分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AIYIMA A05 TPA3221 パワーアンプ 100W+100W Bluetooth QCC3034 APTX 2.0CH ミニ Hi



【商品説明】

・20Hz-20Khz (±3db)、0.02% THD。 DC 24V電源アダプター付き。本棚/デスクトップのホームパッシブスピーカーに最適。

・【2つの入力モードが選択可能】RCA/Bluetoothオーディオ入力モード、100W+100W(4Ω負荷)デュアルチャンネルオーディオ出力。

・【2チャンネルBluetoothアンプ】Tpa3221ステレオオーディオアンプレシーバーミニHi-FiクラスD統合アンプ、低音と高音のコントロールを備えたホームパッシブスピーカー用（パッシブスピーカーのみ、パワードスピーカーではありません）

・【Aiyima A05のアップグレード】コンパクトな外観のアップグレ



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 25.80 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。