『DESCENTE(デサント) 野球 バリアフリースジャケット バリアフリース DBX-2765 ブラック M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 16時 29分に出品され04月10日 16時 29分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プロ球団採用モデル。はっ水機能、ストレッチ性に加え、Dスリットカットを搭載し、ボールトレーニング時の肩回りの動きやすさも追及。フルジップ仕様により、着脱のしやすい仕様で新登場。