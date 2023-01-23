『Because We Love You【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 04時 12分に出品され03月13日 04時 12分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【中古品】Because We Love You
注意事項
写真は代表例であり、リモコン＆外箱＆説明書＆付属品などは付属しない場合がございます。
リモコン、ケーブル、BCASカード、カバー等は付属しない場合、純正ではない場合があります。
イヤホン、カートリッジ、インク、PCオフィスソフト(商品名に搭載記載とあっても)など消耗品に関しましては基本付属しません。
タイトルに限定版／特典付／〇〇付／〇〇同梱などの記載がある場合もそれら本体以外の同梱物が付属しているとは限りません。
コミック、CD，DVDはレンタルアップ品の場合もございます。
経年による使用感や日焼け等がございます。ご承知おき下さい。通読に問題はございません。
極力状態の良いものを扱っておりますが中古品につき経年劣化のイタミがある場合がございます。
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落札価格8145円
615 入札履歴
終了
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