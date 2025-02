iKON／NEW KIDS (初回限定) 【CD+Blu-ray】【新年の贈り物】

商品情報

種別:CD+Blu-ray

発売日:2019/02/27

販売元:エイベックス・マーケティング



収録:Disc.1/01.I’M OK(3:37)/02.GOODBYE ROAD(4:00)/03.DON’T LET ME KNOW -KR Ver.-(3:21)/04.ADORE YOU -KR Ver.-(3:31)/05.KILLING ME(3:14)/06.FREEDOM -KR Ver.-(3:21)/07.ONLY YOU -KR Ver.-(3:32)/08.COCKTAIL -KR Ver.-(3:46)/09.JUST FOR YOU -KR Ver.-(3:23)/10.LOVE SCENARIO(3:31)/11.BEAUTIFUL(3:18)/12.ONE AND ONLY -KR Ver.-(3:28)/13.JERK(3:45)/14.BEST FRIEND(3:52)/15.EVERYTHING(3:36)/16.HUG ME(3:39)/17.DON’T FORGET(4:15)/18.BLING BLING(3:39)/19.B-DAY(3:35)/20.WORLDWIDE(3:27)/21.PERFECT(3:35)/Disc.2/01.I’M OK -KR Ver.-(3:38)/02.GOODBYE ROAD -KR Ver.-(4:00)/03.KILLING ME -KR Ver.-(3:15)/04.LOVE SCENARIO -KR Ver.-(3:31)/05.BEAUTIFUL -KR Ver.-(3:18)/06.JERK -KR Ver.-(3:45)/07.B....



カテゴリ_音楽ソフト_邦楽_ポップス

登録日:2018/12/20