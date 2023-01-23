『メテックス 簡易トイレ マルチカラー ワンタッチルーム/96×96×高さ13.5cm(収納時51×5)cm、インスタントトイレ/42×39×【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 14時 06分に出品され03月17日 14時 06分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メテックス 簡易トイレ マルチカラー ワンタッチルーム/96×96×高さ13.5cm(収納時51×5)cm、インスタントトイレ/42×39×
【商品説明】
・サイズ/ワンタッチルーム/96×96×高さ13.5cm(収納時51×5)cm、インスタントトイレ/42×39×35.5(収納時:42×39×6.5)cm
・ユニット数: 1個
【サイズ】
高さ : 14.20 cm
横幅 : 50.80 cm
奥行 : 51.00 cm
重量 : 4.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
メテックス 簡易トイレ マルチカラー ワンタッチルーム/96×96×高さ13.5cm(収納時51×5)cm、インスタントトイレ/42×39×
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落札価格8145円
68 入札履歴
終了
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