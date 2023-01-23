『有田焼 弥源次窯 金濃黒釉掛分・プラチナ濃黒釉掛分 組湯呑(夫婦湯呑) 20823【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 17時 34分に出品され03月10日 17時 34分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
有田焼 弥源次窯 金濃黒釉掛分・プラチナ濃黒釉掛分 組湯呑(夫婦湯呑) 20823
【商品説明】
・サイズ 湯呑 金・プラチナ 直径7ｃｍ×高さ8.2ｃｍ 金・プラチナ 同サイズ
・備 考 電子レンジ 不可
・材 質 磁器
・梱 包 化粧箱
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 15.60 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8145
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落札価格8145円
226 入札履歴
終了
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