『有田焼 弥源次窯 金濃黒釉掛分・プラチナ濃黒釉掛分 組湯呑(夫婦湯呑) 20823【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 17時 34分に出品され03月10日 17時 34分に終了予定です。即決価格は8,145円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

有田焼 弥源次窯 金濃黒釉掛分・プラチナ濃黒釉掛分 組湯呑(夫婦湯呑) 20823



【商品説明】

・サイズ 湯呑 金・プラチナ 直径7ｃｍ×高さ8.2ｃｍ 金・プラチナ 同サイズ

・備 考 電子レンジ 不可

・材 質 磁器

・梱 包 化粧箱



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 15.60 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。