『Ultimate Guard(アルティメットガード) オムニハイブ 1000+ Xenoスキン モノカラー (ペトロール)【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 16時 42分に出品され05月06日 16時 42分に終了予定です。即決価格は8,144円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ultimate Guard(アルティメットガード) オムニハイブ 1000+ Xenoスキン モノカラー (ペトロール)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 24.30 cm
奥行 : 42.30 cm
重量 : 1.17 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食品商品についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は充分に共有共期限があるものを出荷させてもらいます。
＊20日以上の賞味期限がある品物を出荷
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落札価格8144円
247 入札履歴
終了
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