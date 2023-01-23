『StarTech.com 4ポートUSBハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C USB 3.0準拠 HB30A【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 24分に出品され03月28日 19時 24分に終了予定です。即決価格は8,144円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 StarTech.com 4ポートUSBハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C USB 3.0準拠 HB30A