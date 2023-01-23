『StarTech.com 4ポートUSBハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C USB 3.0準拠 HB30A【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 24分に出品され03月28日 19時 24分に終了予定です。即決価格は8,144円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
StarTech.com 4ポートUSBハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C USB 3.0準拠 HB30A
ROA HyperDrive VIPER 10-in-2 USB-C ハブ Hyper HP-HD392GR HP-HD392GR
¥ 8138
HyperDrive 6-in-1 imac 24インチ ハブ USB-C 拡張 クランプハブ 4K HDMI出力 60Hz MicroSD
¥ 8131
HyperDrive 6in1 USB-C Hub for iMac 24インチ type-c 一体型 拡張 クランプ式USB-Cハブ 6つ
¥ 8131
Hyper ハイパー 6in1 USBC ハブ iMac24インチ クランプハブ 4K HDMI 60Hz USBA ポート MicroSD
¥ 8131
ASUS OS200 USB-C DONGLE ドングル/Windows10、Windows8/シルバー/約82.6g/14.15mmx11
¥ 8128
StarTech.com 7ポートUSB-Cハブ USB-C - 5x USB-A + 2x USB-C USB 3.0準拠 USB Typ
¥ 8128
TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK C3 マルチUSB-Cハブ Ethernet HDMI 4K PD対応 スペースグレイ TUN
¥ 8128
Sandberg サンドバーグ USB-C Dock 2xHDMI+1xVGA+USB+PD
¥ 8122
ロジテック 外付け ブルーレイドライブ Blu-ray USB3.2 Gen1(USB3.0) スリム 再生＆編集ソフト付 UHDBD対応 Win/M
¥ 8118
Satechi USB-C PRO ハブ ミニ 6-in-2 (シルバー) USB4ポート， USB-C， 2xUSB-Aデータポート (2
¥ 8116
StarTech.com 4ポートUSBハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C USB 3.0準拠 HB30A
¥ 8112
サンワサプライ CAT5eUTP単線ケーブルのみ100m KB-C5L-CB100BLN
¥ 8112
【5個セット】 サンワサプライ USB3.2 Gen1 4ポート スリムハブ USB-3H423SNX5
¥ 8112
Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD Media Hub
¥ 8112
サンワダイレクト USB3.0 → HDMI 変換アダプタ USB3.0×3ポート 拡張・複製対応 ディスプレイ増設 在宅勤務 1080p対応 400
¥ 8112
Club 3D MST Hub USB Type C to DisplayPort 4K 60Hz Dual Monitor デュアル ディスプレイ
¥ 8112
StarTech.com 4ポート産業用USB 2.0 ハブ ESD保護 ウォールマウント対応 ST4200USBM
¥ 8107
StarTech.com 4ポート産業用USB 2.0 ハブ ESD保護 ウォールマウント対応 ST4200USBM
¥ 8107
落札価格8144円
417 入札履歴
終了
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