『Logitec 外付けHDD 外付けハードディスク USB3.1 Gen1（USB3.0） 1TB ホワイト LHD-ENA010U3WSH【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 20時 35分に出品され04月08日 20時 35分に終了予定です。即決価格は8,144円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「ロジテックダイレクト」より引用



【商品名】

Logitec 外付けHDD 外付けハードディスク USB3.1 Gen1（USB3.0） 1TB ホワイト LHD-ENA010U3WSH



【ブランド】

ロジテックダイレクト



【商品説明】

・OS環境：Windows 10，Windows 8.1，8，7，Vista，XP Home Edition/Professional（3TBモデル・4TBモデルは専用フォーマッタにより動作可能），macOS High Sierra（10.13）， Sierra（10.12）， Mac OS X 10.11 ， 10.10 ， 10.9 ， 10.8 ， 10.7 ， 10.6 ， 10.5 ， 10.4

・ハードディスクの性能維



【商品カテゴリ】

HDD、ハードディスクドライブ



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 20.70 cm

奥行 : 22.60 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。