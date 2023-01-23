『Logitec 外付けHDD 外付けハードディスク USB3.1 Gen1（USB3.0） 1TB ホワイト LHD-ENA010U3WSH【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 20時 35分に出品され04月08日 20時 35分に終了予定です。即決価格は8,144円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「ロジテックダイレクト」より引用
【商品名】
Logitec 外付けHDD 外付けハードディスク USB3.1 Gen1（USB3.0） 1TB ホワイト LHD-ENA010U3WSH
【ブランド】
ロジテックダイレクト
【商品説明】
・OS環境：Windows 10，Windows 8.1，8，7，Vista，XP Home Edition/Professional（3TBモデル・4TBモデルは専用フォーマッタにより動作可能），macOS High Sierra（10.13）， Sierra（10.12）， Mac OS X 10.11 ， 10.10 ， 10.9 ， 10.8 ， 10.7 ， 10.6 ， 10.5 ， 10.4
・ハードディスクの性能維
【商品カテゴリ】
HDD、ハードディスクドライブ
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 20.70 cm
奥行 : 22.60 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8144円
185 入札履歴
終了
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