『シマテック 濃縮PSBプレミアムPlus2 2L M サイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 17時 32分に出品され03月22日 17時 32分に終了予定です。即決価格は8,144円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シマテック 濃縮PSBプレミアムPlus2 2L M サイズ



【商品説明】

・内容量:2000ml

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :8×15×23cm

・本体重量:2.8kg



【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 2.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。