『シマテック 濃縮PSBプレミアムPlus2 2L M サイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 17時 32分に出品され03月22日 17時 32分に終了予定です。即決価格は8,144円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シマテック 濃縮PSBプレミアムPlus2 2L M サイズ
【商品説明】
・内容量:2000ml
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :8×15×23cm
・本体重量:2.8kg
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 2.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8144円
497 入札履歴
終了
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