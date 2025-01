レゴジャパン 76387 ホグワーツ:フラッフィーとの遭遇【コストコ お買い得】

商品情報

レゴジャパン 76387 ホグワーツ:フラッフィーとの遭遇

【商品名】 レゴジャパン 76387 ホグワーツ:フラッフィーとの遭遇 /【メーカー名】レゴジャパン ハリー、ロン、ハーマイオニーが、獰猛な3頭犬フラッフィーの横をこっそり通り抜けられるように助けてあげて。魔法のハープを奏でれば、フラッフィーはねむっちゃうけど、いったん目を覚ませば襲いかかって来るぞ!フラッフィーが守っている仕掛け扉の下には、「悪魔の罠」と呼ばれる植物がつるを伸ばして待ち構えている。さあ、どうする?金色のハーマイオニーの記念限定版ミニフィグと魔法使いカードタイル2枚も付属しています。 【JANコード】 5702016912968 【メーカー品番】 76387 【原産国名】 中国 【対象年齢】 8才 【パッケージサイズ:幅】 282mm 【パッケージサイズ:高さ】 262mm 【パッケージサイズ:奥行き】 76mm 【パッケージ重量】 620g 【パッケージ形状】 箱 【版権表記】 leg0 the leg0 logo and the Minifigureare trademarks of the leg0 Group. (C)2021 The leg0 Group. W・・・続きは下へ