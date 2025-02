レゴジャパン 41938 クリエイティブデザインボックス【新年の贈り物】

商品情報

レゴジャパン 41938 クリエイティブデザインボックス

レゴジャパン 41938 クリエイティブデザインボックス

/-- 格安 通販 安い おすすめ --/

【商品名】 レゴジャパン 41938 クリエイティブデザインボックス /【メーカー名】レゴジャパン これぞまさしく究極のレゴ(R)ドッツセット!創作のアイデアをたくさん紹介した冊子をヒントに、自由な発想でデザインしよう。マルチボックス、引き出し、メッセージボード、フォトフレーム、ミニトレーなど、カラフルでオシャレなアイテムがいっぱいつくれます。お気に入りのアイテムを組み立てたら、自分らしいデザインやパターンでミラクルアレンジを楽しもう! #dotyourworld 【JANコード】 5702016915860 【メーカー品番】 41938 【原産国名】 中国 【対象年齢】 7才 【受注開始日】 2021/05/21 【発売日】 2021/6/1 【パッケージサイズ:幅】 382mm 【パッケージサイズ:高さ】 262mm 【パッケージサイズ:奥行き】 57mm 【パッケージ重量】 776g 【パッケージ形状】 箱 【版権表記】 leg0 and the leg0 logo are trademarks of the leg0 Group.(C)2021 The leg0 Group. 【特記事項】 メー・・・続きは下へ