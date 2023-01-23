「Origin」 DVR 録画装置 4チャンネル（ビデオ4+音声4） P2P対応 インターネット監視対応 スマホ簡単設置 H.264品質 防【お歳暮】

商品情報

【商品名】

「Origin」 DVR 録画装置 4チャンネル（ビデオ4+音声4） P2P対応 インターネット監視対応 スマホ簡単設置 H.264品質 防



【商品説明】

・※ご注意：DVR本体の気泡緩衝材は最初から明け口が開いてる状態で、新品で御座います。何卒ご了承ください

・※ご注意：本製品の使い方はサポートしかねます、何卒ご了承ください

・※商品画像にはコンポジット映像出力端子がありますが、現在はメーカー仕様変更により、映像出力はHDMI、VGAのみとなります。

・バックアップ機能:USBメモリ／リモートバックアップ

ネットワーク機能:パソコン/iPhone/iPad

寸法:208（W)×256（D)×41（H) 単位：mm

電源:AC100V（家庭用コンセント対応）DC12V変換アダプタ付属

メニュー表記:英語



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。