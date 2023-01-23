『ヴィクタス(VICTAS) 卓球 ラケット シェークハンド ダイナセブン ストレート 027105【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 09分に出品され03月12日 15時 09分に終了予定です。即決価格は8,144円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴィクタス(VICTAS) 卓球 ラケット シェークハンド ダイナセブン ストレート 027105
【商品説明】
・グリップサイズ:100mm×22mm
・ラケットサイズ:157mm×150ｍｍ
・ラケット厚:6.1mm
・ラケット素材:木材7枚
・ラケット重量:86±重量(g)
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 29.60 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8144円
745 入札履歴
終了
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