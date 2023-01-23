『ヴィクタス(VICTAS) 卓球 ラケット シェークハンド ダイナセブン ストレート 027105【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 09分に出品され03月12日 15時 09分に終了予定です。即決価格は8,144円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ヴィクタス(VICTAS) 卓球 ラケット シェークハンド ダイナセブン ストレート 027105



【商品説明】

・グリップサイズ:100mm×22mm

・ラケットサイズ:157mm×150ｍｍ

・ラケット厚:6.1mm

・ラケット素材:木材7枚

・ラケット重量:86±重量(g)



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 17.80 cm

奥行 : 29.60 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。