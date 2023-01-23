『ファイナルファンタジーえほん チョコボと空飛ぶ船 1000ピース ジグソーパズル Final Fantasy 1279 並行輸入品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 18時 56分に出品され04月18日 18時 56分に終了予定です。即決価格は8,143円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファイナルファンタジーえほん チョコボと空飛ぶ船 1000ピース ジグソーパズル Final Fantasy 1279 並行輸入品



【商品説明】

・ピース数 1000

・メーカー スクウェア・エニックス

・完成時サイズ 51 x 73.5cm

・日本製



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。