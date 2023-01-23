『イヤホン Kinera Celest Gumiho ハイブリッド ドライバー インイヤー モニター、10mm 角平面ドライバー + 1BA IEMs【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 10分に出品され03月22日 04時 10分に終了予定です。即決価格は8,143円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 イヤホン本体

【商品名】

Kinera Celest Gumiho ハイブリッド ドライバー インイヤー モニター、10mm 角平面ドライバー + 1BA IEMs

HiFiGo



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。