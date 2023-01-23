『岩崎製作所 IWA ステンレス製 A101 町野式女のみ(町野式女×タケノコ) 36A032SU [A062301]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 13分に出品され03月16日 10時 13分に終了予定です。即決価格は8,143円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※在庫品ではありません！メーカー確認後の出荷となります！確認後欠品・廃番等の問題が発生しましたらご連絡いたします！ご了承願います ※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズは消防規格に準しています。町野式（差込式・ワンタッチ式）カップリングのメス金具です。ホースに取り付けてご利用ください。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格（ＪＩＳ）Ｆ７３３５に準拠した製品です。原産国:CN:中国サイズ：32A重量：容量：容量単位：カラー：材質 ステンレス製 サイズ(呼び径) 32A 金具形状 町野式 タイプ 女 岩崎製作所IWA 岩崎 消防 防災 災害 火事 ホース 金具 配管 ポンプ 安全 火災 対策 媒介 部品 船舶 配管 町野 農水 散水 工場 農場 女 カップリング A101 32