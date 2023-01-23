『A.UN jewelry gift セカンドピアス ティアドロップ 雫 しずく 涙 レディース ピアス 地金 18金 イエローゴールド 雫【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 18時 30分に出品され03月09日 18時 30分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

A.UN jewelry gift セカンドピアス ティアドロップ 雫 しずく 涙 レディース ピアス 地金 18金 イエローゴールド 雫



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 14.60 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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