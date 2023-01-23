『シマノ(SHIMANO) ロッド 投げ竿 17 ホリデースピン ショートモデル (振出) 305JXTS ライトな投げ釣り用 全長3.05m【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 22時 21分に出品され03月29日 22時 21分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シマノ(SHIMANO) ロッド 投げ竿 17 ホリデースピン ショートモデル (振出) 305JXTS ライトな投げ釣り用 全長3.05m
【商品説明】
・ロッド(釣り竿)タイプ:スピニングロッド
・主なターゲット:キス カレイ アイナメ ハゼ ベラ メゴチ イシモチ カサゴ
・主な釣り場所;防波堤釣り/波止釣り 投げ釣り(サーフ)
・仕舞寸法(cm):73.5
・全長(m):3.05
・継数(本):5
・自重(g):200
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 88.00 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8142円
43 入札履歴
終了
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