『シマノ(SHIMANO) ロッド 投げ竿 17 ホリデースピン ショートモデル (振出) 305JXTS ライトな投げ釣り用 全長3.05m【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 22時 21分に出品され03月29日 22時 21分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

シマノ(SHIMANO) ロッド 投げ竿 17 ホリデースピン ショートモデル (振出) 305JXTS ライトな投げ釣り用 全長3.05m



【商品説明】

・ロッド(釣り竿)タイプ:スピニングロッド

・主なターゲット:キス カレイ アイナメ ハゼ ベラ メゴチ イシモチ カサゴ

・主な釣り場所;防波堤釣り/波止釣り 投げ釣り(サーフ)

・仕舞寸法(cm):73.5

・全長(m):3.05

・継数(本):5

・自重(g):200



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 88.00 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。