『プロックス(PROX) FX小技磯FE-X 1.5-280 FKIFX1528【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 54分に出品され03月21日 10時 54分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プロックス(PROX) FX小技磯FE-X 1.5-280 FKIFX1528



【商品説明】

・仕舞寸法:30.5cm

・元径:20.5mm

・先径:0.7mm

・標準全長:2.8m

・標準自重:102g

・継数:13本

・規格:1.5-280



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 7.10 cm

奥行 : 37.60 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。