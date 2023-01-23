『プロックス(PROX) FX小技磯FE-X 1.5-280 FKIFX1528【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 54分に出品され03月21日 10時 54分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プロックス(PROX) FX小技磯FE-X 1.5-280 FKIFX1528
【商品説明】
・仕舞寸法:30.5cm
・元径:20.5mm
・先径:0.7mm
・標準全長:2.8m
・標準自重:102g
・継数:13本
・規格:1.5-280
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 7.10 cm
奥行 : 37.60 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8142円
31 入札履歴
終了
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