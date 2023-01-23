『レディース 新作 新品 安い かわいい レース ラシャ フリル ふんわり くるみボタン レディースコート 個性 アウター【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 10時 18分に出品され03月09日 10時 18分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 着 丈 ：73cm（S）74cm（M）

肩 幅 ：35cm（S）36cm（M）

袖 丈 ：62cm（S）63cm（M）

袖 口 ：----

バ ス ト ：84cm（S）88cm（M）

ウエスト ：70cm（S）74cm（M）

ヒ ッ プ ：----

裾 周 り ：----

裏 地 ：----

伸 縮 性 ：----

素 材 ：ラシャ、ポリエステル

色 ：写真色

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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