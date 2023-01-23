『イゾー(Izzo) ゴルフボール拾い ボールレトリバー 114.5cm?151cm カバー付き ゴールデンレトリバー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 21時 16分に出品され03月20日 21時 16分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他 ゴルフグッズ、アクセサリー
【商品名】
イゾー(Izzo) ゴルフボール拾い ボールレトリバー 114.5cm?151cm カバー付き ゴールデンレトリバー
【商品説明】
・可愛らしいゴールデンレトリバーのカバー付き
・本体に軽量で丈夫なアルミニウムとステンレススチールを使用。手が滑りにくいグリップを装着
・本体サイズ：(約)長さ114.5-151cm
・深い池や足が踏み込めない茂みのボールを回収することができるゴルフ用のボール拾い
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 120.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8142円
814 入札履歴
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