『電動 エアーポンプ AC100V MP139I コンセント トーイングチューブ ゴムボート 浮き輪 空気入れ 速い 簡単 海水浴【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 05時 10分に出品され03月10日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
電動 エアーポンプ AC100V MP139I コンセント トーイングチューブ ゴムボート 浮き輪 空気入れ 速い 簡単 海水浴
【商品説明】
・トーイングチューブやゴムボートビーチボールや浮き輪など幅広い用途にご使用いただけます。
・外観寸法：185x高110x奥110
・最大圧力 ： 0.9psi エアー流量 ： 300L/分
・用途に合わせて３種類の注入口が付属されており、
・連続使用時間 ：約12分 電流 ： 1.8アンペア
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8142円
68 入札履歴
終了
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