『アークライト ワイナリーの四季 完全日本語版 (1-6人用 45-90分 13才以上向け) ボードゲーム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 05時 18分に出品され03月17日 05時 18分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト ワイナリーの四季 完全日本語版 (1-6人用 45-90分 13才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・ゲームデザイン:Morten Monrad Pedersen、Jamey Stegmaier、 Alan Stone

・セット内容:カード232枚、ゲーム盤1枚、ワイナリーボード6枚、コマ類226個、ルール説明書1冊、早見表1枚

・プレイ人数:1~6人

・プレイ時間:45~90分

・対象年齢:13才以上



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 27.20 cm

重量 : 1.96 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

ワイナリーの四季

完全日本語版

(1-6人用

45-90分

13才以上向け)

ボードゲーム