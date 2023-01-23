『アークライト ワイナリーの四季 完全日本語版 (1-6人用 45-90分 13才以上向け) ボードゲーム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 05時 18分に出品され03月17日 05時 18分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト ワイナリーの四季 完全日本語版 (1-6人用 45-90分 13才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・ゲームデザイン:Morten Monrad Pedersen、Jamey Stegmaier、 Alan Stone
・セット内容:カード232枚、ゲーム盤1枚、ワイナリーボード6枚、コマ類226個、ルール説明書1冊、早見表1枚
・プレイ人数:1~6人
・プレイ時間:45~90分
・対象年齢:13才以上
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 27.20 cm
重量 : 1.96 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8142円
520 入札履歴
終了
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