LANケーブル 屋外仕様 2重被覆 CAT6A 屋外用 コネクタ付 インターネットケーブル 難燃性 耐候性 高耐久 ブラック (40m)【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

画像出典元：「NIMARUNI」より引用



【商品名】

LANケーブル 屋外仕様 2重被覆 CAT6A 屋外用 コネクタ付 インターネットケーブル 難燃性 耐候性 高耐久 ブラック (40m)



【ブランド】

NIMARUNI



【商品説明】

・wifi環境や無線lan 子機と無線ルータ間のワイヤレス通信には どうしても特有の遅延や電波障害物によるデータ伝送の不安定の問題が発生し やすく有線lanケーブルを採用した有線ルーター、ハブからの有線lan配線方式は 速く最も安定した通信環境を実現します。

・カテゴリ6A（CAT6A)の規格。UTP(導体径mm0.56×4P)，対数:4P 。4対のペアケーブルを十字介在で区切ることで、隣接するペアケーブル同士のノイズ干渉が最小限に抑えられ



【商品カテゴリ】

LANケーブル



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 1.94 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。