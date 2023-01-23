『LANケーブル 屋外仕様 2重被覆 CAT6A 屋外用 コネクタ付 インターネットケーブル 難燃性 耐候性 高耐久 ブラック (40m)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 57分に出品され03月28日 23時 57分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「NIMARUNI」より引用
【商品名】
LANケーブル 屋外仕様 2重被覆 CAT6A 屋外用 コネクタ付 インターネットケーブル 難燃性 耐候性 高耐久 ブラック (40m)
【ブランド】
NIMARUNI
【商品説明】
・wifi環境や無線lan 子機と無線ルータ間のワイヤレス通信には どうしても特有の遅延や電波障害物によるデータ伝送の不安定の問題が発生し やすく有線lanケーブルを採用した有線ルーター、ハブからの有線lan配線方式は 速く最も安定した通信環境を実現します。
・カテゴリ6A（CAT6A)の規格。UTP(導体径mm0.56×4P)，対数:4P 。4対のペアケーブルを十字介在で区切ることで、隣接するペアケーブル同士のノイズ干渉が最小限に抑えられ
【商品カテゴリ】
LANケーブル
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 1.94 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8142円
728 入札履歴
終了
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