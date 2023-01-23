『ミズノ MIZUNO バットケース(10本入れ) 野球 ベースボール バット入れ 車輪付き1FJT3060【取寄M】23ss(2304)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 18時 31分に出品され03月22日 18時 31分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品コメント

運搬に便利な車輪付き

原産国：中国製

質量：約2160g

容量：10本入れ

発売シーズン：2023年春夏



サイズ L17×W24×H96cm



カラー 09：ブラック



素材 ポリエステル（裏加工PU）



備考 こちらは、取り寄せ商品になりますため、発送までに時間がかかる場合がございます。

また、在庫更新時のタイミングにより、在庫切れの場合もございます。

その際は、早急にメールにてご連絡させて頂きます。

※返品・交換はお断りしております。予めご了承ください。



運搬に便利な車輪付き原産国：中国製質量：約2160g容量：10本入れ発売シーズン：2023年春夏サイズL17×W24×H96cmカラー09：ブラック素材ポリエステル（裏加工PU）備考こちらは、取り寄せ商品になりますため、発送までに時間がかかる場合がございます。また、在庫更新時のタイミングにより、在庫切れの場合もございます。その際は、早急にメールにてご連絡させて頂きます。※返品・交換はお断りしております。予めご了承ください。 商品カテゴリ 野球専門店ツジイスポーツ バッグ・リュック スポーツ 野球 野球用バッグ、ケース バットケース

JANコード/ISBNコード 4571546932811

商品コード 1fjt3060