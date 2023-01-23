『三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込型 連続取付専用タイプ 220幅 終端用 5200lm 昼白色 MY-B45033/21/NAHTN【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 11時 47分に出品され04月25日 11時 47分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【仕様】 高効率と消費電力削減でランニングコストを大幅に削減します。

割れにくいポリカーボネート樹脂製ライトユニットの表面に、三菱社独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリッドナノコーティング」を採用。汚れ付着率を約1/5に低減。メンテナンスの手間を軽減します。

あとから明るさを約70%(節電モード)に落とすことができる段調光機能を搭載。(壁スイッチ4回切替で実行)さらに節電が可能です。用途変更で照度を落とす場合などに柔軟に対応します。

三菱社独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着。3ステップで簡単に取付けできます。

正面からの取付のため、本体とライトユニットの間に指を挟む心配がありません。さらにバネや本体のエッジをなめらかにしたフルラウンド材を採用しました。

ライトユニットの取外しを繰り返しても取付け性の落ちない耐久性の強いバネを採用しています。