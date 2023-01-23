『GATOR ゲーター ギグバッグ用 拡張アクセサリーバッグ Transit Accessory Bags Series GT-1407-GR【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月12日 05時 22分に出品され05月12日 05時 22分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GATOR ゲーター ギグバッグ用 拡張アクセサリーバッグ Transit Accessory Bags Series GT-1407-GR
【商品説明】
・GATOR Transit Series [GT-ELECTRIC][GT-BASS][GT-ACOUSTIC]用の拡張アクセサリーバッグ
・エフェクターやケーブル類を収納でき、Transit Series [GT-ELECTRIC][GT-BASS][GT-ACOUSTIC]に取り付けできます
・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
・耐候性ブレンド生地に覆われたファッショナブルな外観
【サイズ】
高さ : 16.40 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8142円
898 入札履歴
終了
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